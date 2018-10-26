Nubuk koltuk temizliği nasıl yapılır?

NE YAPILMALI?

Ev ve iş yerlerinde tercih edilen nubuk deri temizliği normal koltuklara göre daha fazla özen ister. Günümüzde arabalarda bile kullanılan bu koltuklar düzenli olarak doğru yöntemler kullanılarak temizlenmelidir. Derinin zımparalanarak pürüzsüz bir görünüme sahip olan nubuk deri temizliği sırasında oldukça az su kullanılmalıdır. Nubuk derinin kolayca çatlamasına sebep olan suyun bol kullanılması ya da koltuk üzerine suyun dökülmesi halinde hemen kurutulması gerekir. Akışkan yüzeyi sayesinde sıvıyı tutmamasına rağmen zamanla yüzeyinde lekeler oluşabilir.

Düzenli olarak yapılması gereken temizlik esnasında tiner, benzin, ağartıcı, çamaşır suyu, aseton ya da sıvı sabun gibi derinin renginin açılmasına, yıpranmasına, şeklinin bozulmasına ya da üzerinde kalıcı izin kalmasına neden olabilecek maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Koltuğunuzu güvenle en iyi temizleme yöntemi koltuk yıkama şampuanlarıdır. Sağlam ve kolay temizlenebilir özelliğe sahip olan nubuk koltuklarda tam bir hijyen sağlamak için koltuk yıkama makinesi alabilir ya da şirketlerinden yardım alabilirsiniz.

NUBUK KOLTUK YÜZEYİNDEN LEKE TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Nubuk koltuk temizlerken hatalı yapılan yöntemler nedeniyle koltuğun ömrünün kısalmasına neden olabilirsiniz. Doğru temizlik ürünlerini doğru yöntemlerle kullanmak koltuğunuzu ilk günkü gibi uzun yıllar kalmasını sağlar. Bunun için dikkat edilmesi gereken en önemli konu temizlik yaparken kullanacak olduğunuz suyun miktarıdır. Koltuk yıkarken ya da silerken aşırı su kullanmak koltuğun nemli kalmasına ve zamanla derinin çatlamasına neden olur. Koltuğu silerken kullandığınız bezin suyunu iyice sıkmalısınız. Koltuk yıkarken ise kullandığınız suyu koltuğun üzerinde tutmadan hemen makineyle çekmeniz gereklidir. Uzun süre kullanılmayan koltuklar toz tutar. Bu koltukları silmeden önce elektrikli süpürge ile öncelikle tozunu almanız deri yüzeyine tozun daha fazla yapışmasını engeller. Yakıcı ya da ağartıcı hiçbir kimyasal temizlik ürünü kullanılmamalıdır. Aksi taktirde derinin yırtılmasına, aşınmasına ya da renginin değişmesine yol açabilirsiniz. Şık tasarımları ile mekana ferahlık sağlayan, genellikle evin salonunda ya da ofislerde kullanımı tercih edilen nubuk koltuklar kolay kolay leke tutmaz.

Çay, kahve ya da mürekkep gibi lekelerin koltuk yüzeyine yapışması halinde kalın ve sert bezle silmek derinin yıpranmasına neden olacaktır. Bu durumda mikrofiber bir bez kullanılmalıdır. Kalıp sabun yerine sıvı sabun kullanılması yüzeyde sabun lekesi kalmasını önler. Suyla ıslatıp sabunla köpürttüğünüz bir bez yardımı ile silerek lekenin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Sildiğiniz koltuğun ıslak kalmaması için kuru bir bezle nimini almak gerekir. Ayrıca koltuğu havalandırılarak kurutulması önemlidir. Ancak yüzeyin sararmaması için koltuğunuzu güneş gören yerlerden uzak tutun.