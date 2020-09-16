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Ekonomi Novartis İlaç Türkiye'ye "En İyi İşyeri" ödülü
Ekonomi

Novartis İlaç Türkiye'ye "En İyi İşyeri" ödülü

Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Avinash Potnis: - "Kincentric tarafından 'En İyi İşyeri' ödülüne layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Novartis İlaç olarak, 2020, bizim için yine ödüllerin ve başarının yılı oldu"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:24:05 -
Novartis İlaç Türkiye'ye "En İyi İşyeri" ödülü

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç Türkiye, "Kincentric Best Employers 2019 Programı" kapsamında "En İyi İşyeri" ödülünün sahibi oldu.

Novartis İlaç Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından gerçekleştirilen programda En İyi İş Yeri ödülünü almaya hak kazandı.

"Çalışan Bağlılığı, Bağlı Kılan Liderlik, Çeviklik ve Yetenek Odağı" alanlarında başarılı performans sergileyen Novartis İlaç, aldığı bu ödülle insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği uygulamalardaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Avinash Potnis, söz konusu ödülü almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Novartis İlaç olarak, 2020, bizim için yine ödüllerin ve başarının yılı oldu." ifadesini kullandı.

Bu yıl, Top Employers Institute tarafından üçüncü kez Avrupa ve Türkiye'nin "En İyi İşveren" ödülünü kazandıklarını kaydeden Potnis, şu bilgileri verdi:

"Great Place to Work tarafından düzenlenen 2020 Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında 'En İyi İşveren' ödülünün sahibi olduk. Beşinci kez üst üste 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' seçilen Novartis İlaç, bu yıl aynı zamanda özel ödül kategorisinde EVP (İşveren Markası ödülü), 5. Yıl Özel Ödülü ve Kadın Çalışanlar için En İyi İş Yeri ödüllerine layık görüldü."

Potnis, İK alanındaki başarılarının her sene perçinlendiğini kaydederek, "Bu başarıyı çalışanlarımıza ve yarattığımız kültürü sahiplenmelerine borçluyuz. Aldığımız ödüller bize hem doğru yolda olduğumuzu gösteriyor hem de daha iyi işler yapmak için bizi motive ediyor." açıklamasında bulundu.


- "Ödül için gurur duyuyoruz"


Novartis Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senay Kızılkaya, Novartis İlaç olarak kazandıkları bu ödülün kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Çalışanlarımızın mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Başarımızın kalıcı olmasının temelinde mutlu ve huzurlu çalışanlar olduğunu biliyoruz ve bu kapsamda çalışanlarımıza esnek çalışma modelleriyle hem kendilerini geliştirebilecekleri hem de organizasyona değer katabilecekleri çalışma ortamları sunuyoruz. Novartis İlaç olarak yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımızla güçlü bir Novartis kültürü yarattık. Kültürümüzü daha da ileriye taşımak için her bir çalışanımızın görüşlerine ve geri bildirimlerine çok önem veriyoruz."

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