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Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan İmamoğlu’na deterjanlı karşılama

23 Haziran seçimini kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, 'nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan' Ekrem İmamoğlu bugün mesaisine başladı. İmamoğlu, İBB binasına girerken vatandaşların yere deterjan döktüğü görüldü.

28 Haziran 2019 Cuma 15:17

Ortağı olduğu İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi'nin Beylikdüzü'nde inşaa ettiği 'Beykonakları' projesinde 'dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla babası Hasan İmamoğlu ile sanık olduğu belirlenen Ekrem İmamoğlu İBB'ye geldi.

6 Mayıs günü YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 52 gün sonra bugün Saraçhane’deki İBB binasına geldi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nden 'Hakkımda açılmış ve devam eden herhangi bir dava yok' iddiasına yalanlama gelen Ekrem İmamoğlu'na İBB görevini devralırken deterjanlı karşılama yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun birlikte yargılandığı davanın baba-oğlun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ltd. şirketinin Beylikdüzü'nde yaptıkları 'Beykonakları' projesinde kamu malını işgal edip, konut sahiplerinin dolandırdıkları iddiasıyla açıldığı öğrenilmişti.

Önüne deterjan döktüler

Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu’nun önüne deterjan dökerek “Başkanım İstanbul’daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip tertemiz bir sayfa açıp halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:17
  1. İstanbul
  2. Ortağı olduğu İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi
  3. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Beylikdüzü
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Hasan İmamoğlu
  7. Beykonakları
  8. YSK
  9. İBB
  10. deterjan

YORUM YAZ

  • AKSOYAKSOY23 dk önce
    Her Zaman Olduğu Gibi Camur At İzi Kalsın
  • hamidohamido43 dk önce
    vay geri zekalı,temizlik beklediği adama bak. deterjanı onun üstüne dökseydin belki biraz psikolojik etkisi olurdu.
  • sukrusukru43 dk önce
    Yalaka adam deterjanı üzerlerine dökeydin temizlenmeleri zor ihtimâl ama denemekten zarar gelmezdi.
  • Özgür türkiye Özgür türkiye 52 dk önce
    Cumhuriyet ve sözcü haber verir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 55 dk önce
    Ekrem Mūdafa, Ermeni. Rumca yı Çok İyi Konuşuyor. Yunanistan a, Gittiği Zaman Boşuna Ben de Sizdenim Demiş. Yunanlılar, Boşuna Dememişler Pontuslu Kazandı Diye. Videosu Var.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O Deterjanlarla İmamoğlu, Önce Kendini Temizlesin.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    Ekremidis'i temizlemek icin bir kamyon deterjan bile kafi gelmez !
  • PislikPislik1 sa önce
    Kagan suyuyla deterjan da koysan temizlik olmaz.1990 larda çeşmeden haftada 2 saat akan pis sularla çamasirlarimiz temizlenmiyordu

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