Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan İmamoğlu’na deterjanlı karşılama

Ortağı olduğu İnşaat Ticaret ve Limited Şirketi'nin Beylikdüzü'nde inşaa ettiği 'Beykonakları' projesinde 'dolandırıcılık' yaptığı iddiasıyla babası Hasan İmamoğlu ile sanık olduğu belirlenen Ekrem İmamoğlu İBB'ye geldi.

6 Mayıs günü YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 52 gün sonra bugün Saraçhane’deki İBB binasına geldi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nden 'Hakkımda açılmış ve devam eden herhangi bir dava yok' iddiasına yalanlama gelen Ekrem İmamoğlu'na İBB görevini devralırken deterjanlı karşılama yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun birlikte yargılandığı davanın baba-oğlun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ltd. şirketinin Beylikdüzü'nde yaptıkları 'Beykonakları' projesinde kamu malını işgal edip, konut sahiplerinin dolandırdıkları iddiasıyla açıldığı öğrenilmişti.

Önüne deterjan döktüler

Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu’nun önüne deterjan dökerek “Başkanım İstanbul’daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip tertemiz bir sayfa açıp halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz” dedi.