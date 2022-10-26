  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Nissan’dan virüsleri etkisiz kılan teknoloji
Otomotiv

Nissan’dan virüsleri etkisiz kılan teknoloji

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, Tohoku Üniversitesi Eczacılık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile virüsleri etkisiz hale getiren bir teknoloji geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 22:09:00 -
Nissan’dan virüsleri etkisiz kılan teknoloji

Nissan’ın geliştirdiği bu yeni teknoloji teknik olarak, virüs yüzeyindeki proteinleri ve diğer maddeleri radikal katalizörler vasıtasıyla oksitliyor, böylece yapısı değişen virüsler parçalanarak etkisiz hale geliyor. Yeni teknoloji, otomotiv boyalarının yanı sıra araçların iç ve dış cephelerinde, fiber ve organik polimer malzemelerde yer alabilmesiyle aracın kullanıcıya ulaşan her bölümünde kullanılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23