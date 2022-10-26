Nissan’dan virüsleri etkisiz kılan teknoloji
Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, Tohoku Üniversitesi Eczacılık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile virüsleri etkisiz hale getiren bir teknoloji geliştirdi.
Nissan’ın geliştirdiği bu yeni teknoloji teknik olarak, virüs yüzeyindeki proteinleri ve diğer maddeleri radikal katalizörler vasıtasıyla oksitliyor, böylece yapısı değişen virüsler parçalanarak etkisiz hale geliyor. Yeni teknoloji, otomotiv boyalarının yanı sıra araçların iç ve dış cephelerinde, fiber ve organik polimer malzemelerde yer alabilmesiyle aracın kullanıcıya ulaşan her bölümünde kullanılabiliyor.