Nişasta saç maskesi nasıl yapılır?

Mutfağımızda yer alan mısır nişastasının sadece yemeklere ve tatlılara kullanımı bulunmuyor. Bunun yanında cilt ve saç sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir. Nişasta saç maskesi; mısır nişastası ile yapılan ve saçların canlı ve parlak durmasını sağlayan, aynı zamanda pürüzsüz bir görünüm kazandıran saç bakım yöntemlerinden biridir. İşte saç için mısır nişastası ile yapılan maske tarifi…

Malzemeler

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Yeterli miktarda su

Bir kabın içerisine öncelikle kabartma tozu ve mısır nişastasını karıştırınız. Ardından içerisine su ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayınız. Mısır nişastası maskesini saçınıza uygulamadan önce saçlarınızı ıslatıp ikiye ayırın ve saç diplerinden uçlara kadar sürünüz. Nişasta saç maskesi yarım saat kadar bekletmeniz yeterli olmaktadır. Bu maske haftada iki defa uygulanabilir.