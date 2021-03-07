  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Nişantaşı'nda ünlü restorana polis baskını
Yaşam

Nişantaşı'nda ünlü restorana polis baskını

Nişantaşı'nda koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ünlü bir restorana düzenlenen polis baskınında 100 kişiye ve işletmeye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 01:44:00 -
Nişantaşı'nda ünlü restorana polis baskını

Nişantaşı’nda yeni tip korona virüs salgınına rağmen gece saatlerinde açık olan restorana polis baskın düzenledi. Ünlü sanatçı Yaşar İpek’in de içinde bulunduğu yaklaşık 100 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ünlü restorana polis baskını

Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi’nde ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın düzenlenen restoranda, 100’e yaklaşık vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe sayarak iç içe yemek yediği görüldü. Polis ekipleri kısıtlamaya kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası uyguladı.

Yaşar İpek de baskın yapılan restorandan çıktı

Polis ekiplerinin kontrolü sonrası mekandan çıkış yapanlardan biri de ünlü sanatçı Yaşar İpek oldu.

3 aydır dışarıya ilk defa çıktığını söyleyen İpek, ‘’Allah bu pandemiyi inşallah bir an önce başımızdan alsın’’ dedi ve aracına binerek mekandan ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hangi belediyeden İYİ Parti'ye çantayla para geldi? Türkiye siyasetini sallayacak açıklama
Gündem

Hangi belediyeden İYİ Parti'ye çantayla para geldi? Türkiye siyasetini sallayacak açıklama

Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de de şiddetli bir deprem yaşandı. Yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi sallayan Ü..
Şifa mesajları yağdı! Cübbeli Ahmet Hoca, hastalığını canlı yayında açıkladı
Gündem

Şifa mesajları yağdı! Cübbeli Ahmet Hoca, hastalığını canlı yayında açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu bir canlı yayın programında rahatsızlığını açıkladı...
Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt genç kızlara 'fahişe'lik çağrısı yaptı
Gündem

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt genç kızlara 'fahişe'lik çağrısı yaptı

'Kadın cinayetlerinden' İslam ve gelenekleri sorumlu tutarak sorgulanması gerektiğini savunan Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, şimdi de sokakla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay