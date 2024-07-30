30 Temmuz 2021’de Hakk’a yürüyen Nimetullah Hoca’yı rahmetle anıyoruz. Nimetullah Halil İbrahim Yurt, Avrupa ve Japonya’da irşat faaliyetleri yürütmüştü. 1931 yılında Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya gelen Yurt, Diyanet’ten emekli olduktan sonra babasının yanına Mekke’ye yerleşti. Burada 33 sene kalan ve Seyitler Mahallesi’nin camiinde imamlık yapan Nimetullah Hoca, ardından davetle Japonya’ya gitti. Bir müddet Japonya İslam Merkezi’nin baş imamlığı görevini ifa etti. Binlerce Japon’un İslâm’la şereflenmesine vesile oldu. Bu nedenle ‘Japonya mücahidi’ olarak anılmaya başlandı. 1981 yılında Çin’de 20 bin Kur’an-ı Kerim dağıtan Nimetullah Hoca, İslâm’ı tebliğe adadığı ömrü boyunca 50’den fazla ülkeyi ziyaret etti. 6 dil bilen Nimetullah Hoca, dünyanın farklı noktalarında yüzlerce camiyi hizmete açtı. Kalp yetmezliği sebebiyle 90 yaşında hayata veda eden Nimetullah Hoca, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.