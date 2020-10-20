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Aktüel Nijerya'daki "polis şiddeti"ne karşı protesto eylemlerinde 15 kişi öldü
Aktüel

Nijerya'daki "polis şiddeti"ne karşı protesto eylemlerinde 15 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:20:58 -
Nijerya'daki "polis şiddeti"ne karşı protesto eylemlerinde 15 kişi öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestoların şiddete dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede devam eden protestolarda aralarında 2 polisin bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde üç hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde bugün erken saatlerde farklı bölgelerinde askerler konuşlandırıldı.

Edo eyaletinde ise protesto eylemi sırasında yaklaşık 200 mahkum cezaevinden firar ederken, 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


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