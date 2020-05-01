Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 11 üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.



Operasyonda 11 terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü aktaran Eneche, 2 teröristin yakalandığını ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Enenche, ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.







