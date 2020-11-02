Nijerya'da tekstil sektörü 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabilir

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, tekstile yeterli yatırım yapılması halinde sektörün 2,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayabileceği bildirildi.



IndustriALL Global Union Başkan Yardımcısı İsa Aremu, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) düzenlediği "5 Yıllık Güven Politikası Oturum" programında yaptığı konuşmada, ülkede tekstilin canlandırılması durumunda sektörün tek başına 2,5 milyondan fazla iş olanağı yaratabileceğini söyledi.

Aremu, CBN'nin desteğiyle pamuk üretiminde artış olduğuna işaret ederek, Nijerya'nın artık Benin Cumhuriyeti'nden pamuk ithaline son verdiğini bildirdi.

Hükümetin tekstil sektörüne daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirten Aremu, "Ülkede pamuk bolluğuna rağmen yeterince fabrika olmadığı için sorunlar yaşanıyor. Şu anda Nijerya Gümrük Hizmetleri, polis ve ordu için üniformalar Bangladeş ve Hindistan'da üretiliyor." dedi.



Sektöre yatırım yapılması çağrısında bulunan Aremu, "İlk olarak, yeni fabrikalar kurmakla başlayabiliriz. Eğer hepimiz ilk ve ortaokul çocuklarının üniformalarının yerelde üretilmesi konusunda hemfikir olursak birçok hazır giyim fabrikasının geri geleceğini, böylelikle gençlerin istihdam edileceğini hayal edebilirsiniz." şeklinde konuştu.

200 milyonu aşan nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da, ekonomik sorunlar nedeniyle birçok genç iş bulamıyor. Altyapı ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkede üretim ve sanayileşme ilerleme kaydedemedi.