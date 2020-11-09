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Aktüel Nijerya'da silahlı kişilerle yapılan anlaşmayla 26 kız çocuğu kurtarıldı
Aktüel

Nijerya'da silahlı kişilerle yapılan anlaşmayla 26 kız çocuğu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:58:27 -
Nijerya'da silahlı kişilerle yapılan anlaşmayla 26 kız çocuğu kurtarıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerle yapılan anlaşma kapsamında rehin alınan 26 kız çocuğu serbest bırakıldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, yaptığı açıklamada, hükümetin eyalette uzun zamandır devam eden saldırıları sona erdirmek için silahlı kişilerle görüştüğünü belirtti.

Matawalle, anlaşma kapsamında silahlı kişilerin rehin aldığı 26 kız çocuğunun serbest bıraktığını kaydetti.

Çocukların 8 ila 12 yaşlarında olduğunu aktaran Matawalle, "Silahlı kişilerle yaptığımız anlaşmanın hata olduğuna inanlar, bırakılan çocukları görünce bizi anlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Zamfara eyaletinde yapılan anlaşma kapsamında son bir haftada 40 kişi kurtarıldı.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 4 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu ortamdan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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