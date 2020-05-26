  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:43:43 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

HARTUM (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bin 68’e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 229 artarak 8 bin 68’e ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 233 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 2 bin 311 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı 7 ölüm gerçekleştiği kaydedildi.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 115 bini geçti 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 521 artarak 115 bin 346’ya yükseldi. 

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 artışla 3 bin 471’e ulaştı. Şu ana kadar 46 bin 426 kişi ise hastalığı atlattı.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vaka rastlanan ülkeler oldu. 

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı