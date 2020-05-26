Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

HARTUM (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 8 bin 68’e yükseldi.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 229 artarak 8 bin 68’e ulaştığı bildirildi.



Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 233 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 2 bin 311 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı 7 ölüm gerçekleştiği kaydedildi.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 115 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 521 artarak 115 bin 346’ya yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 artışla 3 bin 471’e ulaştı. Şu ana kadar 46 bin 426 kişi ise hastalığı atlattı.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vaka rastlanan ülkeler oldu.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.