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Aktüel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bin 500'ü aştı
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bin 500'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:56:07 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bin 500'ü aştı

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 64 bin 500'ü geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 180 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 64 bin 516'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 1162 oldu. İyileşenlerin sayısı 60 bin 737'ye yükseldi.

Ülkede, 2 bin 617 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gana'da iyileşenlerin sayısı 47 bin 800'ü geçti

Gana'da, Kovid-19'u yenenlerin sayısı 47 bin 843'a yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 270 artarak 49 bin 270'e yükseldi.

Ülkede halen 1409 aktif vakanın tedavisi sürüyor.

Gana'da şimdiye kadar 320 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle 9 gündür ölüm bildirilmedi.

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