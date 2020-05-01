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Aktüel

Nijerya'da 113 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 02:40:39 -
Nijerya'da 113 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 113 sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 113 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını belirtti.

Ülkede 300 sağlık çalışanının virüse yakaladığına dair haberlerin doğru olmadığını bildiren Ehanire, "Kovid-19 vaka sayısının yaklaşık yüzde 6'sı sağlık personellerinden oluşuyor. Tabii bunlardan bazıları özel hastanelerde çalışıyor." dedi.

Ehanire, salgınla mücadele kapsamında artık sadece bulaşıcı hastalıkların kontrolü konusunda eğitim alan sağlık personellerinin çalışacağını kaydetti.

Nijerya'da şimdiye kadar Kovid-19 vakası 2 bine yaklaşırken 58 kişi virüsten hayatını kaybetti.

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