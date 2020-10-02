  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nijerya yılda 5 milyar dolarlık gıda ithal ediyor
Ekonomi

Nijerya yılda 5 milyar dolarlık gıda ithal ediyor

İthalatın 1,5 milyar dolarlık kısmını süt ve süt ürünleri oluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:05:17 -
Nijerya yılda 5 milyar dolarlık gıda ithal ediyor

İSTANBUL (AA) - 200 milyona yaklaşan nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi konumunda bulunan Nijerya yılda 5 milyar dolarlık gıda ithalatı gerçekleştiriyor.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Daimi Sekreteri Abdulkadir Mu'azu, yaptığı yazılı açıklamada, ithal edilen gıdaların 1,5 milyar dolarını süt ve süt ürünlerinin oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Mu'azu, gıda ithalatının en önemli nedenleri arasında hayvan kalitesindeki düşüklük, otlak alanı ile ilgili sorunlar ve silahlı çetelerin sivillere yönelik saldırıları olduğunu aktardı.

Tarım ve hayvancılık alanında daha verimli ürün alınması ve gıda güvenliğinin sağlanması noktasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Mu'azu, teknik olarak da çiftçileri desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.


- Toprakların yüzde 75'i tarıma elverişli


Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli olan Nijerya'da, soya fasulyesi, susam ve fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Ülke, "dünyadaki en kaliteli" zencefiliyle de tanınıyor.

Nijerya'da 1970'lerden itibaren petrol ve doğal gazın ekonomiye yüksek katkısı nedeniyle tarım ekonomisi bozuldu ve ülkenin farklı bölgelerinde son yıllarda gıda sıkıntısı ve fakirlik yaşanmaya başladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek, daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulunmuştu.

Hükümet, haziran ayında, petrol ve doğal gaz hariç ekonomiyi canlandırmak amacıyla tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!
Ekonomi

Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!

Suudi Arabistan, Türkiye düşmanlığını alenileştirerek yeni bir hamlede bulundu. Suudilerin örtülü Türkiye ambargosunu açık açık uygulamaya s..
Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor
Dünya

Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklem..
'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var
Dünya

'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var

"Tecavüzler ülkesi" olarak tanımlanan Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit (Dokunulmaz) topluluğundan aynı gün..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay