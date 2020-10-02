Nijerya yılda 5 milyar dolarlık gıda ithal ediyor

İSTANBUL (AA) - 200 milyona yaklaşan nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi konumunda bulunan Nijerya yılda 5 milyar dolarlık gıda ithalatı gerçekleştiriyor.



Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Daimi Sekreteri Abdulkadir Mu'azu, yaptığı yazılı açıklamada, ithal edilen gıdaların 1,5 milyar dolarını süt ve süt ürünlerinin oluşturduğu bilgisini paylaştı.



Mu'azu, gıda ithalatının en önemli nedenleri arasında hayvan kalitesindeki düşüklük, otlak alanı ile ilgili sorunlar ve silahlı çetelerin sivillere yönelik saldırıları olduğunu aktardı.



Tarım ve hayvancılık alanında daha verimli ürün alınması ve gıda güvenliğinin sağlanması noktasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Mu'azu, teknik olarak da çiftçileri desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.





- Toprakların yüzde 75'i tarıma elverişli





Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli olan Nijerya'da, soya fasulyesi, susam ve fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Ülke, "dünyadaki en kaliteli" zencefiliyle de tanınıyor.



Nijerya'da 1970'lerden itibaren petrol ve doğal gazın ekonomiye yüksek katkısı nedeniyle tarım ekonomisi bozuldu ve ülkenin farklı bölgelerinde son yıllarda gıda sıkıntısı ve fakirlik yaşanmaya başladı.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek, daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulunmuştu.



Hükümet, haziran ayında, petrol ve doğal gaz hariç ekonomiyi canlandırmak amacıyla tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı.