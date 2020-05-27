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Nijerya, Kovid-19 tedavisinde "hidroksiklorokin" kullanmaya devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:46:26 -
Nijerya, Kovid-19 tedavisinde "hidroksiklorokin" kullanmaya devam edecek

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) itirazlarına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinde "hidroksiklorokin" isimli ilacın klinik testlerine devam edeceğini açıkladı.

Nijerya Ulusal Gıda ve İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Prof. Mojisola Adeyeye, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Hidroksiklorokinin birçok Kovid-19 hastasına iyi geldiğine dair elimizde kanıtlar var. Bu nedenle Nijerya'da klinik testlere devam edeceğiz." dedi.

İlacın özellikle hafif evredeki Kovid-19 hastalarının tedavilerinde etkili sonuçlar verdiğini belirten Adeyeye, hidroksiklorokine inandıklarının altını çizdi.

Adeyeye, "Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden, Kovid-19'un en fazla görüldüğü Lagos eyaletindeki laboratuvarlarda Nijeryalı doktor, eczacı ve sağlık çalışanları tarafından hidroksiklorokinin testleri yapılıyor ve 4 ay içerisinde sonuçlar belli olur." diye konuştu.

- DSÖ, ilacın denemelerini askıya almıştı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin ilacının tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hidroksiklorokin ilacını kullandığını açıklamıştı.

Nijerya'da bugüne kadar 8 bin 344 kişide Kovid-19 tespit edilirken 249 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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