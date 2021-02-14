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Ekonomi Nihat Özdemir: Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyoruz
Ekonomi

Nihat Özdemir: Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyoruz

Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 16:36:00 -
Nihat Özdemir: Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyoruz

Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir, pandemiden sonra yurtdışından 2 milyar dolara yakın iş aldıklarını belirtti. Özdemir, "Türk işadamları için pandemi bir fırsat olacak. 2022'de hızlı toparlanma, 2023'te ise eski günlerin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini söyleyen Özdemir, "Çin'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeden yatırımcı firmalar var. Bize 'beraber teklif sunalım' diyorlar. İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" ifadelerini kullandı.

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