Nihal Candan tahliye edildi... Sıra Dilan Polat’ta mı? Yok artık daha neler

13 kişiyi 10 milyon lira dolandırdıkları suçlaması ile 6 ay önce gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan fenomen kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düştüğü ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle savcılığın ‘resen’ aldığı karar ile tahliye edilmişti. Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, yasadışı bahis ve kara para aklama gibi suçlardan yargılanan ve 7 aydır cezaevinde olan bir başka fenomen Dilan Polat’ın da tıpkı Candan gibi sağlık sorunları olduğunun iddia edildiğini aktardı. Soybaş, “Dilan Polat da Nihal Candan gibi tahliye edilir mi?” sorusunu sorduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

“13 kişiyi 10 milyon lira dolandırdıkları suçlaması ile 6 ay önce gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan fenomen kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düştüğü ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle savcılığın ‘resen’ aldığı karar ile tahliye edildi.

Candan’ın tahliyesi sonrası kuaföre gitmesi ve röportajlar yapması tahliye kararını tartışmaya açmışken, yasadışı bahis ve kara para aklama gibi suçlardan yargılanan ve 7 aydır cezaevinde olan bir başka fenomen Dilan Polat da hâkim karşısındaydı.

Mahkemenin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdiği Polat’ın karar sonrası intihara meyilli ve tıpkı Candan gibi sağlık sorunları olduğu iddia edildi.

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Şimdi sorum şu: Dilan Polat da Nihal Candan gibi tahliye edilir mi? (…)”