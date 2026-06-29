Niğde'de manevi miras için önemli adım! Ahmed Kuddüsi Araştırma Merkezi hizmete açıldı

Ahmed Kuddûsî Tasavvuf Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKTAM) Ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aydın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Körkoca, Genel Sekreter Abdülgani Özkan, akademisyenler ile İlahiyat Fakültesinin akademik ve idari personeli katıldı.

Program, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Temel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Vural, merkezin hedefleri ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, merkezin faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Niğde'nin manevi ve kültürel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını.

Rektör Uslu, Ahmed Kuddûsî'nin ilmi ve manevi mirasının akademik çalışmalarla yaşatılacağını ifade etti.

Doç. Dr. Ahmet Vural ise merkezin kuruluş amacı ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vererek, önümüzdeki süreçte bilimsel çalışmaların daha da genişletileceğini söyledi. Vural, merkezin kapılarının araştırmacılar ve tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.

Merkezde başta Niğde'nin manevi mimarlarından Ahmed Kuddûsî olmak üzere, bu topraklarda yaşamış gönül erlerinin eserleri, düşünceleri ve toplumsal etkileri akademik bir bakış açısıyla incelenerek gelecek nesillere aktarılacak.

Programın sonunda Muharrem ayı dolayısıyla davetlilere aşure ikram edildi.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna