NG Kütahya Seramik 225. mağazasını açtı

Seramik sektöründe Türkiye’nin en yaygın bayi ağına sahip olan NG Kütahya Seramik, 225’inci mağazasını Ankara Batıkent’te törenle hizmete açtı. Açılışa NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve işadamı katıldı.

"Hiçbirimiz durmayalım"

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral “Asıl yatırım yapılması gereken bu dönemlerdir. Hiçbirimiz durmayalım. Ayağımız yerde gözümüz yükseklerde yatırımlarımıza devam edelim” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “İş yapanın, işyeri açanın, bir kişi istihdam edenin elini öpmek lazım. Türkiye’nin petrolü, doğalgazı yok ama Allah bize girişimci bir ruh vermiş” diye konuştu.