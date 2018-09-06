Neymar hakkında flaş iddia!
PSG'nin yıldız ismi Neymar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediğini iddia etti.06 Eylül 2018 Perşembe 22:47
Hala dünyanın en pahalı transferi olan Neymar için İspanya'dan flaş bir iddia atıldı. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Neymar'ın PSG'ye transfer olduğu için pişman olduğunu ve transfer döneminde Barcelona'ya dönmek istediğini iddia etti.
DÖNMEK İÇİN YALVARDI
Gazetenin haberine göre Neymar, bu yaz geri dönmek için Barcelona'ya yalvardı. Cavani ile rekabete girdiği, Mbappe'nin gölgesinde kaldığı için pişman oldu.
BARÇA İSTEMEDİ
Barcelona'nın ise Brezilyalı yıldızın çağrılarını sonuçsuz bıraktığı belirtildi.
Neymar, bu sezon PSG ile Fransa Ligi'nde 4 maça çıkarken 4 gol kaydetme başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun ismi yaz transfer döneminde Real Madrid ile de anılmıştı.
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