THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Neymar hakkında flaş iddia!

PSG'nin yıldız ismi Neymar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediğini iddia etti.

06 Eylül 2018 Perşembe 22:47
Neymar hakkında flaş iddia!
Hala dünyanın en pahalı transferi olan Neymar için İspanya'dan flaş bir iddia atıldı. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Neymar'ın PSG'ye transfer olduğu için pişman olduğunu ve transfer döneminde Barcelona'ya dönmek istediğini iddia etti.
 
DÖNMEK İÇİN YALVARDI
 
Gazetenin haberine göre Neymar, bu yaz geri dönmek için Barcelona'ya yalvardı. Cavani ile rekabete girdiği, Mbappe'nin gölgesinde kaldığı için pişman oldu.
 
BARÇA İSTEMEDİ
 
Barcelona'nın ise Brezilyalı yıldızın çağrılarını sonuçsuz bıraktığı belirtildi.
 
Neymar, bu sezon PSG ile Fransa Ligi'nde 4 maça çıkarken 4 gol kaydetme başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun ismi yaz transfer döneminde Real Madrid ile de anılmıştı. 
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 22:47
  1. Neymar
  2. Barcelona
  3. PSG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan BMGK'ya sert tepki!
    1. Rusya'dan BMGK'ya sert tepki!
    2. Dünya diken üstünde! 5 ülke Rusya'ya..
    3. Türkiye destek verdi! O okul açıldı
    4. Neymar hakkında flaş iddia!
    5. Suudi Arabistan'a füze saldırısı..
    6. Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber!..
    7. Faciaya ramak kaldı! 17 yaşındaki..
    8. NATO'dan dikkat çeken Makedonya kararı!
    9. A Milliler, Rusya maçı hazırlıklarını..
    10. BM'den İdlib uyarısı! Operasyon..
    11. Fenerbahçe'ye yıllık 120 milyon lira..
    12. Mısır ve ABD arasında kritik tatbikat!
    13. Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı..
    14. Suudi Arabistan'da din kullanılarak..
    15. Trump'tan 'tecavüzcü papaz'..
    16. İcra memurlarının zorla ayırdığı..
    17. İzmir'deki şarbon iddialarına yanıt..
    18. İşte ABD'nin müttefikliği! Kellesine 4..
    19. Suudiler'den Husiler'e sert tepki!..
    20. Yağlı egzamaya dikkat!
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...