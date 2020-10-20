New York Borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York Borsası günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.308,76 puandan kapandı.



S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 3.443 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,33 kazançla 11.516,49 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık seçimlerinden önce ekonomik destek paketinde anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Pelosi bugün de bir görüşme gerçekleştirdi.

Pelosi, söz konusu görüşme öncesinde katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, anlaşmaya dair "iyimser" olduğunu ifade etti.

Öte yandan ABD 'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine çıktı ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi. İnşaat izinleri ise aynı dönemde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine yükseldi.