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New York borsası yükselişle açıldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:01
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,10 artışla 24.850,78 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 kazançla 2.656,88 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 değer kazancıyla 7.103,00 puanda seyrediyor.

Analistler, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının takip edileceğini ifade etti.

Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarında, 2019'un genelinde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:01
  1. New York Borsası
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