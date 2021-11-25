New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 35.804,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artarak 4.702,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 15.845,2 puana çıktı.

Endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından karışık bir seyir izledi.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidilmesinin kararlaştırıldığı Fed'in son toplantısının tutanakları, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin enflasyon konusunda endişeli olduğunu gösterdi.

Tutanaklar, bazı üyelerin enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve 'faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini' düşündüğünü ortaya koydu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed Başkanı adayı olarak Jerome Powell'ı seçmesi sonrası, enflasyon endişelerinin de etkisiyle yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,63 seviyelerine geriledi. Tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareketle teknoloji hisseleri de toparlanma gösterdi.

Şükran Günü nedeniyle yarından itibaren tatile girecek ABD'de yoğun veri gündemi de yatırımcılar tarafından takip edilirken, bu veriler arasında en dikkat çekeni 52 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvuruları oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan beri kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Ayrıca ABD ekonomisine ilişkin büyüme verisinde de revizyona gidildi. Ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ait büyüme oranı yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise yüksek enflasyona rağmen ekimde beklenenden fazla arttı. Ülkede kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,5 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde yıllık yüzde 4,1 ile 1991'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de kasımda 67,4'e yukarı yönlü revize edilmesine rağmen enflasyon endişeleriyle 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Analistler, ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle perşembe günü piyasaların kapalı olacağını belirtti.