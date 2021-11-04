New York borsası Fed kararı sonrası yükseldi

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artarak 4.660,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 15.811,6 puana çıktı. Üç endeks de kapanışta yeni rekorlar kaydetti.

Güne düşüşle başlayan endeksler, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pozitif bir seyir izledi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ermesinin beklendiğini belirterek, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama kararının faiz oranlarına ilişkin politikasıyla ilgili herhangi bir doğrudan sinyal amacı taşımadığını ifade etti.

Faiz oranlarının artırılması konusunda sabırlı olabileceklerini belirten Powell, ancak enflasyondaki gelişmelere bir yanıt verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceklerini vurguladı. Powell, arz darboğazları ve yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek, enflasyonun gelecek yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik tarafta ise cuma günü açıklanacak ekim ayına ait istihdam raporu öncesi, özel sektör istihdamına ilişkin bugün gelen veriler piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ülkede özel sektör istihdamı, ekim ayında 571 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren özel sektör istihdamının 400 bin artması öngörülüyordu.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ekimde aylık bazda 4,8 puan artışla 66,7 değerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Ülkede fabrika siparişleri ise eylül ayında yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.