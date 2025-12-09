New York borsası düşüşle kapandı! Bazı hisseler hareketliydi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını vereceği haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,45 azalarak 47.739,32 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 6.846,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 23.545,90 puana geriledi.

Fed'in çarşamba günü faiz indirimine gideceğine dair beklentiler sürerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Geçen hafta gecikmeli olarak açıklanan eylül ayına dair çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda beklentilerin altında geldiğine işaret eden analistler, bunun faiz indirime biraz daha alan açtığını ifade etti.

Analistler, faiz indirimi beklentilerine karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi veya Fed yetkililerinin projeksiyonlarında ayrılıklar olması durumunda piyasalardaki risk algısının artabileceğini belirtti.

Geçen hafta Netflix'in, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler de takip edildi.

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu şirketlerin Warner Bros'u satın alma mücadelesini değerlendirdi.

Netflix'in ve Paramount'un pazar paylarını görmek istediğini belirten Trump, "Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum." dedi.

Trump, damadı Jared Kushner'in Paromount'un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya da "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi." cevabını verdi.

Netflix eş CEO'ları Ted Sarandos ve Greg Peters da şirket yatırımcılarına, Warner Bros. ile yaptıkları anlaşmanın onaylanacağından "son derece emin" olduklarını söyledi.

Bu gelişmelerle Netflix'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde gerilerken, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 4,4 ve Paramount'un hisseleri yüzde 9 değer kazandı.

Öte yandan Nvidia'nın hisseleri, ABD'nin şirketin H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına izin vereceğine yönelik haber sonrasında yaklaşık yüzde 2 arttı.