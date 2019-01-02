Nevşehir'de korkunç kaza! Arabalar parçalandı: 2 ölü

Nevşehir’in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Kalaba’dan Avanos ilçesine gelen araç ile Avanos’tan Kalaba istikametine gitmekte olan araç, kafa kafaya çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi sevk edilirken, kazada araç içerisine sıkışan 2 kişi ise Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada Fikret Özer ve eşi Hatice Özer kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışan Şakir Ulusoy ve Hatice Ulusoy Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza yerine giden Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, incelemelerde bulunurken, polis ve jandarma ekiplerinden kaza hakkında bilgiler aldı.