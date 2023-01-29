  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Al sana ‘tarafsız' dediğin hukukçular! Karamollaoğlu’na ders gibi yazı

Devlet Bahçeli: Adayımızın sonuna kadar arkasındayız

BBC 6'lı masaya yön veriyor! Kılıçdaroğlu'na destek Akşener'e uyarı: O iki ismi masaya getiremez!

Türkiye’den çıldırtan “petrol” hamlesi! Tam 30 trilyon dolarlık dev anlaşma

Fransızlar böyle duyurdu: Türkiye bağımsız bir ülke olmaya başladı

İYİ Partili isimden olay çıkış! Altılı masadakilerin alayı çılgına dönecek

Norveç’te rekor keşif: Bakır, çinko, altın ve gümüş bulundu! Milyonlarca yıllık: Dünya rezervlerinin iki katı

Bakan Akar, çileden çıktı! Bunlar tam bir şerefsiz

CHP'li Abdullatif Şener'den akla ziyan sözler! Bu kafaya ulaşmak için ne içiyor acaba

ABD medyasından Türkiye'ye ‘üzgünüz’ manşeti duyurdular! İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak!
Aktüel Nevşehir'de kaza: 2 yaralı
Aktüel

Nevşehir'de kaza: 2 yaralı

Nevşehir'de, çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 22:07:00 -
Nevşehir'de kaza: 2 yaralı

Nevşehir'de, çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Nevşehir-Sulusaray Karayolu'nda U dönüşü yapmaya çalıştığı belirtilen E.E. idaresindeki 35 AJ 2472 plakalı otomobile, arkadan gelen U.A'nın kullandığı 50 ABE 504 otomobil çarptı. Kazada sürücüler yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrilen otomobilin sürücüsü U.A. aracın içinde sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan U.A. ve diğer sürücü E.E. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yolun tek şeridi kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanırken, güvenlik önlemi alan jandarma, trafiği kontrollü olarak sağladı.

Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23