Nevşehir Belediyespor’da istifa Nevşehir’de 13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etti.

Nevşehir’de 13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etti.

Nevşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etmiştir. Değerli hocamıza, Nevşehir ve Nevşehir Belediyespor’a vermiş olduğu katkılar için çok teşekkür eder, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diler, yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi.

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