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Nevşehir Belediyespor: 1 Karaköprü Belediyespor: 1

Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor’un konuk etti.

17 Mart 2019 Pazar 18:25
Nevşehir Belediyespor: 1 Karaköprü Belediyespor: 1

Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor’un konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.


Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmada Nevşehir Belediyespor Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Nevşehir Belediyespor maçın ilk yarısının 29.dakikasında Emre Fırtına ile maçta 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısı da bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol için yüklenen Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca Karaköprü Belediyespor kontra ataktan 78.dakika Emre’nin attığı gol ile maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.


Nevşehir Belediyespor’un Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmayı AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı’da takip etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:25
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