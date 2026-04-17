Ekonomi
Ekonomi

Netflix'in geliri ilk çeyrekte yüzde 16,2 arttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Netflix'in geliri ilk çeyrekte yüzde 16,2 arttı

Netflix, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirini yüzde 16,2 artırarak 12,3 milyar dolara çıkardı. Şirketin net kârı ise yaklaşık yüzde 83 yükselirken, açıklanan sonuçlar piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Küresel dijital yayın devi Netflix, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilançosunda gelir ve kârlılık tarafında dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüme yakalayarak gelirini 12,3 milyar dolara yükseltti.

Bu sonuç, Netflix’in içerik yatırımları ve küresel abone tabanı üzerinden gelir üretme kapasitesini koruduğunu gösterirken, yatırımcı cephesinde de olumlu karşılandı.
Netflix, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artışla 12,3 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2025'in ilk çeyreğinde 10,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirket, bu yıl ikinci çeyrekte gelirinin yüzde 13 artmasını beklediğini bildirirken 2026 yılı geneline ilişkin gelir tahminini 50,7 milyar dolar ila 51,7 milyar dolar aralığında tuttu.

Netflix'in net karı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 83 artarak 5,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2025'in aynı döneminde 2,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 66 sent olan hisse başına karı ise bu dönemde 1,23 dolara çıktı.

Netflix'in karındaki artışta, Warner Bros.'un satın alınmasına yönelik anlaşmanın bozulmasından kaynaklanan 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli de etkili oldu.

Firmanın karı ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, Netflix Kurucu Ortağı Reed Hastings'in hayırseverlik faaliyetlerine ve diğer uğraşlarına odaklanmak için mevcut görev süresinin haziranda sona ermesinden sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden aday olmayacağı kaydedildi.

