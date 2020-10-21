  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Netflix'e olan ilgi azaldı: Yüzde 67 düştü
Ekonomi

Netflix'e olan ilgi azaldı: Yüzde 67 düştü

Yaptığı film ve dizi filmlerle tüm dünyada tepki çeken Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin bilançosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 01:04:00 -
Netflix'e olan ilgi azaldı: Yüzde 67 düştü

Şirketin abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,5 azalış göstererek 2,2 milyon oldu.

Netflix tarafından açıklanan verilere göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artışla 6,44 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri geçen yılın temmuz-eylül döneminde 5,2 milyar dolar olmuştu.

Netflix'in net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artışla 790 milyon dolar oldu. Firmanın net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 665 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Abone sayısı azaldı

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,47 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,74 dolara ulaştı. Netflix'in yeni abone sayısındaki artış ise bu yılın üçüncü çeyreğinde düştü.

Söz konusu televizyon ağının yeni abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,5 azalarak 2,2 milyon oldu. Netflix, geçen yılın temmuz-eylül döneminde yaklaşık 6,8 milyon yeni abone almıştı.

Netflix'in bu yılın ilk çeyreğinde 15,8 milyon ve ikinci çeyreğinde ise 10,1 milyon yeni abonesi olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı
Siyaset

Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e..
Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Veng kentinin adının Çınarlı kenti olarak değiştirildiğini duyurdu.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay