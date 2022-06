Netflix dizisi oyuncuları trafik kazasında hayatını kaybetti

Meksika'da yaşanan trafik kazasında Netflix dizisi "The Chosen One"ın iki oyuncusu hayatını kaybederken, aralarında oyuncuların ve ekip üyelerinin de olduğu 6 kişi yaralandı.



'The Chosen One' isimli dizi setinin ardından oyuncuların bindiği minibüs Baja California Sur Yarımadası'nda Mulege yakınlarında yoldan çıktıktan sonra takla attı.

Kazada oyuncular Raymundo Garduno Cruz ve Juan Francisco Gonzalez Aguilar yaşamını yitirdi. Aralarında oyuncular ve ekip çalışanlarının da olduğu 6 kişi ise yaralandı. Kazanın nedenine dair araştırmalar sürüyor.