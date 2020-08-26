  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı
Aktüel

Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:33:24 -
Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam Lübnan tarafından sınırdaki İsrail askerlerine açılan ateşe ilişkin "Bize karşı yapılacak her saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Netanyahu, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir İsrail askerine Lübnan tarafından ateş açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Lübnan Hizbullahı'nı uyardı.

Hizbullah'ın "saldırganlığı" nedeniyle Lübnan'ı tehlikeye attığını söyleyen Netanyahu, "Hizbullah'a İsrail'in ezici gücünü denememesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İsrail yönetiminin askerlerine ateş açılmasını ciddi şekilde ele aldığını dile getiren Netanyahu, "Vatandaşlarımıza karşı yapılan hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Bize karşı yapılacak her saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, sınırdaki askerlerine ateş açılmasını gerekçe göstererek bu sabah erken saatlerde sınırın Lübnan tarafındaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlemişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Gündem

Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı