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Aktüel Netanyahu: "Pfizer'in Kovid-19 aşısı ocaktan itibaren İsrail'e gelmeye başlayacak"
Aktüel

Netanyahu: "Pfizer'in Kovid-19 aşısı ocaktan itibaren İsrail'e gelmeye başlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:30:38 -
Netanyahu: "Pfizer'in Kovid-19 aşısı ocaktan itibaren İsrail'e gelmeye başlayacak"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının Ocak 2021'den itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Kovid-19 Kabinesi toplantısında virüse karşı geliştirilmekte olan aşıların İsrail'e getirilmesi için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Potansiyel Kovid-19 aşısının İsrail'e satılmasının yolunu açacak anlaşmanın imzalanması için Pfizer ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını dile getiren Netanyahu, ocak ayının başından itibaren aşının ülkeye ulaşmaya başlayacağını ifade etti.

Netanyahu, ilerleyen aylarda gelecek aşı miktarının artacağını ve başka kaynaklardan da aşı getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.


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