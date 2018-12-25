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Netanyahu da PKK da bebek katili

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kıbrıs üzerinden Türkiye ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına ilişkin eleştirilerini sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Netanyahu’nun, Suriye’yi bölemeyeceğini anladığı için son zamanlarda huzursuz olduğunu belirterek, “PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” dedi.

25 Aralık 2018 Salı 10:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Suriye’yi bölemeyeceğini anladığı için son zamanlarda huzursuz olduğunu belirterek, “PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” dedi. Çavuşoğlu, Tunus ziyaretinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu’nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye’yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor.” Türkiye’nin, İsrail’in Irak dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, “Fakat PKK ile Netanyahu’nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” diye konuştu.

Bütün teröristler yok edilmelidir

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’deki son gelişmelere ve terör örgütlerine ilişkin bir soru üzerine de, “Bizim için terör örgütleri arasında bir ayrım yoktur. Bizim için iyi ya da kötü terörist diye bir şey yoktur. Hepsi teröristtir ve hepsi yok edilmelidir” dedi. Türkiye’nin 4 binden fazla DEAŞ teröristini öldürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Başka hiçbir ülke değil, Türkiye bunu tek başına yaptı. Suriye’de 3 bini aşkın, Irak’ta ise neredeyse bin DEAŞ’lı terörist Türk askerleri tarafından öldürüldü. Türkiye, her türlü terör örgütünü ve onların ideolojilerini ortadan kaldırmakta kararlıdır. Bu DEAŞ, PKK ya da FETÖ olsun, fark etmez” ifadesini kullandı. Bazı ülkelerin terör örgütleri arasında “iyi-kötü” ayrımı yaptığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bizim için hiçbirinin diğerinden farkı yoktur, hepsi hedefimizdir. Türkiye’nin içinde ya da dışında, her neredeyseler terör örgütlerini ortadan kaldırmak konusunda çok kararlıyız” dedi.

Suudi’lerden bilgi bekliyoruz

Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma süreci hakkındaki soruya Türkiye’deki soruşturmanın derinleşerek devam ettiği cevabını verdi. Bu konuyu BM’ye taşımak için bazı ülkelerle çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bunları yaparken, özellikle Suudi Arabistan’da devam eden soruşturmaların neticelerini şeffaf bir şekilde bizimle ve dünya kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Çünkü Cemal Kaşıkçı’yı öldürenler, cesedini parçalayanlar, daha sonra da yok edenler Suudi Arabistanlı. Bu talimatı verenler de Suudi Arabistan’dan.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:03
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. PKK
  5. DEAŞ
  6. FETÖ

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