Nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' Adana'da görüntülendi
Adana'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'çorak yoncası' görüntülendi.
Nesli küresel ölçekte kritik düzeyde tehlikede olan türlerden olan lokal endemik "çorak yoncası (Medicago halophila)" Adana’da Yumurtalık Lagünü Milli Parkı tür izleme faaliyeti sırasında görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ceyhan Deltası'nda yer alan ve ülkenin önemli bitki alanı içerisinde yer alan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı 112 önemli bitki türüne ev sahipliği yaparken, bunlardan birisi de nesli tükenmekte olan çorak yoncası oldu” denildi.
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