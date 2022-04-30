  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nesli tükenmek üzere! Silivri'de bulundu
Aktüel

Nesli tükenmek üzere! Silivri'de bulundu

İstanbul-Silivri’de bir işyerinin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan "balaban kuşu" bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 19:24:00 -
Nesli tükenmek üzere! Silivri'de bulundu

İstanbul'da nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan balaban kuşu Selimpaşa’da bir işyerinin bahçesinde yaralı halde bulundu.

Kızılay Silivri Şube Başkanı Emrah Aydın tarafından işyerinin bahçesinde fark edilen balaban kuşu, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

‘Balaban kuşu’nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay