Nesilleri tükenmek üzereydi ama… İşte kar leoparlarının sayısı

Yeni Akit Ankara

Qinghai eyaletinde yaşayan kar leoparı sayısının 1200’e ulaştığını tahmin ettiklerini söyleyen Shanshui Koruma Merkezi yöneticilerinden Zhao Xiang, Sanjiangyuan bölgesine kurdukları 800 kızılötesi kameranın bugüne kadar yaklaşık 100 bin fotoğraf çektiğini söyledi. Çekilen fotoğrafların incelenmesinin ardından bölgede şimdiye kadar bölgede en az 400 ayrı kar leoparı saptadıklarını belirten Zhao, “Sanjiangyuan’daki kar leoparlarının dağılım yoğunluğu, dünya ortalamasının üzerinde. Ayrıca bu bölge dünyadaki en önemli kar leoparı yaşam alanı haline geldi” dedi.

‘Yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tür’ kategorisindeler

Yaban Hayatı Koruma Departmanı Başkanı Zhang Yu da açıklamasında, bugüne kadar yaptıkları araştırmalar sonucunda Qinghai’deki kar leoparı sayısının yaklaşık 1.200 olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Kar leoparları, Çin’de en yüksek ulusal düzeyde koruma altında bulunuyor ayrıca Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından, ‘yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tür’ kategorisine eklenmiş durumda. Genellikle Himalayalar’da, 2 bin 500 ila 4 bin 500 metre yükseklikte rastlanan leoparlar, Tibet, Sichuan, Xinjiang, Gansu ve İç Moğolistan’ın dağlık bölgelerini de yaşam alanı olarak kullanıyor.