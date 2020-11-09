  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Neretva Nehri'nin "Osmanlı gerdanlığı": Mostar Köprüsü
Aktüel

Neretva Nehri'nin "Osmanlı gerdanlığı": Mostar Köprüsü

Hırvat top atışlarının 27 yıl önce yıktığı ve Bosna'daki savaşın ardından yeniden inşa edilen ülkedeki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü, bugün de "medeniyetleri birleştirme" görevini sürdürüyor - Mostar şehrine adını veren yaklaşık 5 asırlık tarihi köprü, sadece şehrin iki yakasını değil, aynı zamanda Boşnak ve Hırvatları da birleştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:02:40 -
Neretva Nehri'nin "Osmanlı gerdanlığı": Mostar Köprüsü

MOSTAR (AA) - KAYHAN GÜL - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, Hırvat birliklerince yıkılan ancak savaşın ardından adeta küllerinden yeniden doğan tarihi Mostar Köprüsü, asırlardır üstlendiği "medeniyetleri birleştirme" misyonuna bugün de devam ediyor.

Hırvat birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayarak, 27 yıl önce 9 Kasım 1993'te Neretva Nehri'nin sularına gömülen tarihi köprü, yaklaşık 5 asırdır yalnızca şehrin iki yakasını değil, aynı zamanda şehirde yaşayan Boşnak ve Hırvatları da birleştiriyor.

Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen ve adeta Neretva üzerindeki bir "Osmanlı gerdanlığı" gibi uzanan Mostar Köprüsü, şehrin yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmesinin de başlıca sebebi olarak gösteriliyor.

Hersek bölgesindeki Mostar şehrine adını veren Eski Köprü'nün yıkıldığı 9 Kasım 1993, Mostarlıların hafızalarında kara bir gün olarak yer alıyor.

Mostar'ın Boşnak ve Hırvat mahallelerini de birbirine bağlayan tarihi köprü, asırlardır dini ya da etnik kökeni fark etmeksizin Mostarlı gözü kara gençler tarafından bir atlama platformu olarak da kullanılıyor.

Yıkıldığı o kara günde, Mostar halkının kimi öfkeden kimi ise hüzünden gözyaşı döktüğü tarihi köprü, Mostarlılar tarafından "kendilerinden bir parça" olarak görülüyor.

Bugün barışın ve hoşgörünün sembolü olan, şehirdeki farklı din ve etnik kökenlerden insanların yeniden yakın ilişki kurmasında önemli bir rol üstlenen Mostar Köprüsü'nün yıkılışı, her yıl 9 Kasım'da törenlerle anılıyor.

- 2004 yılında yeniden açıldı

Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı.

Asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bu köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri olurken, birçok ülke bu yapılana sessiz kalmadı.

Türkiye'nin de aralarından bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004 yılında görkemli bir törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle beraber 2005 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AF..
İstanbul'a böyle getirildi! O hain için süreç başladı
Gündem

İstanbul'a böyle getirildi! O hain için süreç başladı

FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay