Nereden nereye! Hayaller gerçek oluyor! O kesimin karın ağrısı tuttu

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Kıbrıs ve Batı Trakya'daki Türk varlığını ele aldı. Pazarcı, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Türklerin varoluş mücadelesindeki önemini vurguladı. Batı Trakya'daki Türklerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken yazar, Dr. Sadık Ahmet'in mücadelesini anlattı. Emin Pazarcı, Türklerin egemenlik haklarını koruma kararlılığının devam etmesi gerektiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Küçüktüm, 1974'te Kıbrıs'ta Barış Harekâtı yapıldığında, insanlar "Ya taksim, ya ölüm" sloganları atıyordu. Çünkü Rumlar adım adım Enosis'i gerçekleştirmek için uğraşıyordu. EOKA militanları ölüm saçıyordu...

Ne Kıbrıs, ne Yunanistan hiçbir zaman Türk varlığını kabul etmediler. Hiç unutmuyorum, 1997'de Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıldırım Aktuna ile Batı Trakya'ya gitmiştik. İskeçe ve Gümülcine'de soydaşlarımızı ziyaret etmiştik. Orada "Türk" ifadesini kullandığımda Yunan gazeteciler, "Batı Trakya'da Türk yok. Türk değil onlar, Lozan'a göre Müslüman azınlık" diye üzerime saldırdılar. Yumruklaşmaya kadar varan itiş-kakış yaşadık.

Yetmedi, Selanik Başkonsolosluğumuzun önünde PKK'lılarla bir olup otobüsümüzü taşladılar. İçlerinden biri araçtan inen Bakanımız Yıldırım Aktuna'yı yumrukladı. Orada sabaha kadar taş ve yumurta yağmuruna tutulduk.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o harekât yapılana kadar, Kıbrıs'ta soydaşlarımız da bu şartlar içinde yaşıyordu.

***

Doktor Sadık Ahmet, ömrünü Batı Trakya ve Türk varlığına adamış bir isimdi. Gümülcine-Sirkeli Köyü doğumluydu. 1985'te Batı Trakya'daki hak ihlallerine dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı. Sırf bu yüzden 1988'de 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1990'da da yine Batı Trakya Türklerine "Türk" dediği için hapis cezası aldı. Ve o gün hapse girerken şunları söyledi:

"Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum: Türküm ve öyle kalacağım."

Bırakmadı mücadeleyi. 1990 Genel Seçimleri'nde çok yüksek oy alıp bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1991'de Batı Trakya Türklerinin ilk siyasi partisi olan Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi'ni kurdu.

Hazmedemedi Yunanlar bunu, 24 Temmuz 1995'te Batı Trakya'da 48 yaşında şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kısacası öldürdüler O'nu. Dün ölüm yıldönümüydü.

Bugün de Lozan Antlaşması'nı ayaklar altına alıp, Batı Trakya'daki Türk okullarını kapatıyorlar.

***

Dönelim 1964 yılına...

Kıbrıs'ta Türklere yapılan muameleler katliam boyutuna ulaşmıştı. İnönü Hükümeti, Garantör Ülke sıfatı ile Kıbrıs'a çıkarma yapma kararı aldı. Ama gerçekletiremedik o çıkarmayı. Ünlü Johnson Mektubu geldi.

ABD Başkanı Johnson tehdit etti bizi. Aşağılayarak, "yapamazsınız" dedi:

"Elinizdeki silahları size biz verdik. Bizim silahlarımızı Kıbrıs'ta kullanamazsınız."

Yetmedi, aba altından sopa göstererek, Türkiye'yi NATO'dan çıkararak Sovyet işgali ile karşı karşıya bırakacağını ifade etti. Durum bu olunca çıkarma hazırlıklarının tamamı boşa gitti.

Nereden nereye...

1974'te hayaldi "Ya taksim, ya ölüm" sloganları. Ama bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında ve kara sularında uçak ve gemilerimizde gövde gösterisi yapıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "İki devletli çözüm vazgeçilmezdir" diye dünyaya haykırıyor...

Karın ağrısı tutan Yunanistan sadece izliyor. Gelişmelerden hiç memnun olmayan Batılı güçler de sesini çıkaramıyor.

O da olacak yakında. Mecbur kalacaklar KKTC'yi tanıyacaklar.

Yeter ki biz, bizi içimizden vurmak isteyenlerin oyununa gelmeyelim. Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım."