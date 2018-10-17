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Neptunas: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 63

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya kulübü Neptunas'a 78-63 mağlup oldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:42
Neptunas: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 63

Neptunas, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12, ikinci çeyreğini ise 38-33 önde geçti.

Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran Neptunas, mücadeleyi de 78-63 kazandı.

21 sayı kaydeden Weaver, Neptunas'ın, 18 sayıyla oynayan Buva da Beşiktaş'ın en skoreri oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk yenilgisini, Neptunas ise ilk galibiyetini aldı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:42
  1. basketbol

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