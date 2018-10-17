Neptunas: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 63

Neptunas, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12, ikinci çeyreğini ise 38-33 önde geçti.

Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran Neptunas, mücadeleyi de 78-63 kazandı.

21 sayı kaydeden Weaver, Neptunas'ın, 18 sayıyla oynayan Buva da Beşiktaş'ın en skoreri oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk yenilgisini, Neptunas ise ilk galibiyetini aldı.