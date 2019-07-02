Nemanja Andjusic kimdir nereli ve kaç yaşında? Nemanja Andjusic Trabzonspor transfer Trabzonspor'la ilgili tüm haberleri ve son dakika gelişmelerini takip eden bordo mavili taraftarlar son dakika transfer haberlerini merak ediyor. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Nemanja Andjusic İstanbul’a geldiği öğrenilirken, Nemanja Andjusic kimdir? Nemanja Andjusic nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

Trabzonspor'la ilgili tüm haberleri ve son dakika gelişmelerini takip eden bordo mavili taraftarlar son dakika transfer haberlerini merak ediyor. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Nemanja Andjusic İstanbul’a geldiği öğrenilirken, Nemanja Andjusic kimdir? Nemanja Andjusic nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. 17 Ekim 1996 tarihinde Trebinje, Bosna-Hersek’de doğan Nemanja Andjusic, Bosna Hersek Premier Ligi'nde FK Mladost Doboj Kakanj'da oynayan Bosnalı-Hersekli profesyonel bir futbolcu. Nemanja Andjusic tüm transfer bilgileri

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