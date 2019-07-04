Nem böceği ısırığına dikkat! Tek seferde felç eden böcek için alınacak önlemler

Gümüş böceği, nem böceği, rutubet böceği ve gümüşçün olarak bilinen bu böcek, oldukça tehlikelidir. Bu böcekler aç kalmazlar, mutlaka kendilerine tüketecek gıdalar bulurlar ve 10 aya kadar bir şey yemeden yaşayabilirler. Bu yüzden onlarla mücadele etmek çok da kolay değildir. Çevrenizde karşılaştığınızda, temas etmeden uzaklaştırmanız gereken bir türdür.

Kolaylıkla kaçmayan bu böcek, ayakkabıların içerisinde bulunabiliyor. Oradaki nem ortamından hoşlanan böcekler, ayağınızı soktuğunda felç edebiliyorlar.

Isırdığında çok kötü sonuçlar doğurabilecek olan nem böceğinden olabildiğince uzak durmak gerekiyor.

Evden uzaklaştırmak için yapılması gerekenler

- Suyun içerisine, sedir yağından 30 damla kadar damlatıp karıştırın. Püskürtebileceğiniz bir kap içerisine alarak; evinizdeki çatlaklar, ayakkabılar, kıyafetler, pencere ve kapılarınıza sıkın. Kokusu oldukça güzel olan sedir ağacı yağı, nem böceklerini kaçıracaktır.