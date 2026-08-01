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Dünya Neler oluyor? ABD'den peş peşe 'güvenlik' uyarısı
Dünya

Neler oluyor? ABD'den peş peşe 'güvenlik' uyarısı

Yeniakit Publisher
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Neler oluyor? ABD'den peş peşe 'güvenlik' uyarısı

İran'la gerilim nedeniyle bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri peş peşe seyahat uyarısı yayımladı. Açıklamalarda, ABD’nin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinin daha önce hedef alındığı hatırlatılarak, İran ve İran’ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD’nin çıkarlarını, şirketlerini ve Amerikan vatandaşlarıyla bağlantılı diğer noktaları hedef alabileceği öne sürüldü.

ABD’nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Büyükelçiliklerin yazılı açıklamalarında, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.

Açıklamalarda bölgede bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve teyakkuz halinde olmaları istenirken ABD vatandaşlarından olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Ayrıca Orta Doğu’ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.

 

Açıklamalarda, ABD’nin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinin daha önce hedef alındığı hatırlatılarak, İran ve İran’ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD’nin çıkarlarını, şirketlerini ve Amerikan vatandaşlarıyla bağlantılı diğer noktaları hedef alabileceği öne sürüldü.

İran yönetiminin son dönemde önceden uyarıda bulunmaksızın bölgedeki hedeflere saldırılar düzenlediği ve saldırılarını daha önce hedef alınmayan bölgelere de genişlettiği iddia edilen açıklamalarda, Amerikan vatandaşlarından bulundukları ülkelerde dikkatli olmaları ve yerel makamların talimatlarına uymaları istendi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği de daha önce İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapmıştı.

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