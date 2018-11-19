Nefsin kahve ile sınavı



Kahvenin içerdiği kafein fazla tüketildiğinde, kalpte ritim bozuklukları meydana gelebiliyor. Düzensiz kalp atışları kalp çarpıntısına ya da taşikardi gibi rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Doktorlar özellikle kalp hastalarının sınırlı miktarda kahve içmelerini tavsiye ediyor.

Fazla Kahve Tansiyonunuzu Yükseltebilir

Düzenli olarak günde dört beş bardak kahve içenler üzerinde Edinburgh Üniversitesinin yaptığı araştırmalarda kandaki basınç, yani tansiyon hızla yükseldi. Yapılan testlerde, yüksek miktarda kahve tüketiminin tansiyonu hızla yükselttiği görüldü.

Ülseriniz Varsa Dikkat Edin

Kahve, ülser gibi mide rahatsızlıklarına sebep olmasa da, bu hastalıkların varlığında kötüleşmesini tetikliyor. Kahve, midenin asit salgılamasını uyarıyor.

Şeker Hastalarının Da Dikkatli Olması Lazım

Bu sene açıklanan iki raporda; kafeinin Tip 2 şeker hastalığı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak farklı görüşlere yer verildi. Amerika'da yapılan araştırmalarda, yemek zamanlarında yükselen kan şekeriyle birlikte tüketilen kahvenin şeker hastalığını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. İngiltere ise, yapılan bu araştırmanın yetersiz olduğunu ve Tip 2 şeker hastalığının kahveden olumsuz yönde etkilenmediğini açıkladı. Uzmanlar kahvenin içindeki kafeinin değil, minerallerin şeker hastalığına karşı koruyucu bir etkisi olduğunu savunuyorlar.

Vücutta Su Kaybına Yol Açıyor

Uzmanların bir kısmı kahvenin vücutta sıvı kaybına sebep olduğunu savunurken, bir kısmı da bu kaybın önemsiz derecede az olduğunu savunuyorlar.

Kahve uzun zamanlardan beri migreni tetikleyen uyarıcıların başında sayılıyor. Kahvenin bileşenlerinin beyinde bulunan kan hücrelerini tetikleyerek migrene neden olduğu, araştırmalarda görülüyor.

KEMİK KIRILMASI

Kafein, vücudun demir ve diğer besinleri emmesini engelliyor. Ayrıca, kalsiyumun idrar ile vücuttan atılmasına neden oluyor. Bu da osteoporoz yani kemik erimesi riskini artırıyor.

NEDİR BU KAFEİN?

Kafein, birçok bitkide bulunan bileşik türü.. Kafein çay, kahve dışında çikolata ve kolalı içeceklerde de bulunmaktadır. Kafein, merkezi sinir sistemine etki eder. Beyne giden ve beyinden gelen mesajları hızlandırır. Yıllardır faydalı mı, diye tartışmalar yapılmaktadır. Aşırı derecede tüketilmediği sürece zararlı değildir.

Kafeinin kimyasal yapısıyla astım hastalarının tedavisinde kullanılan teofilin isimli maddelerin birbirine benzediği ortaya çıkmıştır.

Kafein, ayrıca metabolizmayı hızlandırmaktadır. Metabolizma hızlandığı için kalori yakımı da artmaktadır.

Kafein tüketimi, karaciğer hastalıklarına yakalanma oranını düşürmektedir.

Yapılan araştırmalara göre atletlere kilogram başına 10 miligram kafein verilmiş ve atletlerde performansın arttığı görülmüştür.

Zararları:

1. Kafein sinirlilik, depresyon ve uykusuzluk yapabilir.

2. Migrenin tetiklenmesine sebep olur.

3. Kalp problemleri olanlarda kalp ritim bozukluğu yapabilir .

4. Kafein, yemek sırasında ya da sonrasında tüketilirse çinko ve demir emilimini azaltır.

5. Kafein, mide asit salgısını artırarak gastrite yol açar.

Hafızayla İlişkisi

Kafein ile hafızayı güçlendirmek mümkün hale gelebilir mi, sorusunun cevabı yıllardır merak edilmiştir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre kafeinin hafıza üzerinde olumlu etkiler yaptığı ortaya çıkmıştır.

Araştırmacılar, kafeinin etkisini anlayabilmek için beynin hafıza merkezi olan hipokampus’u incelemiştir.

Sonuç olarak kafein tableti alan deneklerin hafıza testlerinde, diğerlerine göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu araştırma kafein ile hafızayı güçlendirmek mümkün hale gelebilir düşüncesini güçlendirmiştir.

1 kutu kolada 36 mg. kafein

1 bardak çayda 20 mg. kafein

1 fincan kahvede 65 mg. kafein var.