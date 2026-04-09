Nefes kesen operasyonda paketlendiler: Suç örgütlerinden dev hesap hareketi

12 ilde 14 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 4 Milyar 119 Milyon TL hesap hareketi bulunan 83 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 83 şüpheliden 49'u tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada; “Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Erzurum, Kırklareli ve Van'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları,

-İstanbul ve Ankara'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

-Aydın ve Yozgat'ta; "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri,

-Mersin'de; Silah kaçakçılığı yaptıkları,

-Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hiçbir suçlunun şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına müsaade etmiyor, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” şeklinde bilgi verildi.

