Nefes darlığı nasıl geçer?

Nefes kesilmesi günlük hayatta sık karşılaşılıyor, günlük hayattaki işleri sekteye uğratacak duruma getiriyorsa uzman bir hekime başvurmak yapılacak en doğru şeydir. belirli bir efor sarf edilmediğinde ya da durup dururken ortaya çıkan nefes daralmaları bir sağlık sorununun işaretçisi olabilmektedir.

Nefes darlığı bir aydan uzun sürüyorsa kronik nefes darlığından söz edilebilir.

Kişinin yaşam kalitesini düşüren ve günlük aktivitelerini yerine getirmesine engel olan kronik nefes darlığı; astım, zatürre veya koah gibi hastalıkların da başlangıcı olabilir.

Kalp yetmezliği ve çeşitli kalp problemleri de nefes darlığının görülme nedenleri arasındadır. Bunun yanısıra panik atak ve kaygı durumlarında da nefes darlığı gözlemlenebilmektedir.

Nefes darlığı, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Her hastalıkta olduğu gibi, erken teşhis bu hastalıktan kurtulmakta önem taşır. Şikayetlerin sıklaşması sonucu uzman bir hekime başvurulmalı ve gerekli tedavi yöntemlerine başlanmalıdır.

Panik atak sırasında yavaş nefes alıp vermeye yoğunlaşmak ve nefesi bir kağıt torba içerisine vermek, panik atak kaynaklı nefes darlığını geçirmeye yardımcı olur.

Sigara içiliyor ise sigarayı bırakmak, bu hastalıkla mücadele etmek için yapılması gereken en önemli şeylerden birisidir.

Doğru nefes tekniklerini öğrenmek ve bunları nefes darlığı sırasında uygulamak da nefes darlığı yaşandığı zaman panik olmayı önler ve rahat nefes almaya yardımcı olur.

Alerjen ve sigara dumanı ihtiva eden ortamlardan uzak durmak da, nefes darlığı ile mücadele döneminde uyulması gereken kuralların başında gelir.

Kaygı ve stres gibi durumlardan kaynaklanan nefes darlığı için, bir psikiyatriste başvurmak oldukça yararlıdır.

Keçiboynuzu pekmezi nefes darlığına iyi gelen yiyeceklerdendir.

Bunun yanında çörek otu yağı da göğüs bölgesine uygulandığında nefes darlığı şikayetlerini azaltır.

Nane ve süzme bal karıştırılarak, bir tülbent yardımıyla göğüs üzerine konulduğunda, daha rahat nefes almayı sağlar. Sabaha kadar göğüste bekletilen bu karışım, nefes almayı kolaylaştıracaktır.

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