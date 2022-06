Nedim Şener, Türkiye'yi ayağa kaldıracak bomba gerçeği açıkladı! Bakalım Bay Kemal şimdi ne halt edecek

MİT TIR’ları kumpasının görüntü ve belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun servis ettiği iddiasıyla ilgili yazı kaleme alan Nedim Şener, CHP Genel Başkanı'nın konuşmayacağını savunarak, "Eğer FETÖ’cülerden bilgi ve belge alırsanız, artık onların esiri olursunuz. Bu konuda ağzını açan olursa, FETÖ’cüler onunla ilgili bildiklerini ortaya dökerler" dedi. Şener, Hürriyet gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"FETÖ’nün, Deniz Baykal’a kaset kumpasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanı olması ile partinin önünden geçemeyecek FETÖ yöneticileri CHP Genel Merkezi’nde ağırlanmaya başlandı.

Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012’de FETÖ ABD İmamı Faruk Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Bu ziyaretten bir hafta sonra 7 Şubat 2012’de FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı.

Kılıçdaroğlu, firari FETÖ’cülerden Adem Yavuz Aslan’ın da olduğu bir grupla 25-26 Nisan 2012 tarihleri arasında FETÖ okullarını ziyaret için Bosna Hersek’e gitti.

FETÖ’YE ABD’DE İADE-İ ZİYARET

Kılıçdaroğlu’nun Amerika’dan gelen FETÖ’cülere iade-i ziyareti 2 Aralık 2013’te, FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpasından iki hafta, MİT TIR’ları kumpasından bir ay önce gerçekleşti.

FETÖ’cüleri ziyarette Kılıçdaroğlu’nun yanında Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan’la birlikte, Milletvekilleri Faik Tunay, Engin Özkoç ve Ali Demirçalı vardı.

17/25 Aralık 2013 kumpasından iki ay sonra Kılıçdaroğlu, 25 Şubat 2014’te TBMM’deki grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiğini iddia ettiği sahte bir konuşmayı yayınladı.

EL KONULAN TELEVİZYONA ZİYARET

FETÖ’nün iktidara karşı kumpası, 1 Ocak 2014’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait olan TIR’ların durdurulmasıyla devlete karşı savaşa ve ihanete dönüştü.

2014’te Milli Güvenlik Kurulu kararı ile FETÖ’nün terör örgütü kabul edilmesi ve finans kaynaklarına, şirketlerine, dernek ve vakıflarına el konmasıyla Kılıçdaroğlu ve ekibi örgütün yanında yer aldı. Gazetelerine, el konulan bankasına destek oldu. Kılıçdaroğlu, bizzat el konulan televizyonu ziyaret ederek destek oldu.

Kılıçdaroğlu safını seçmişti, 17 Mayıs 2015’te FETÖ’nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı’nın yönettiği Zaman gazetesini milletvekili Enis Berberoğlu ile ziyaret etti.

GÖRÜNTÜLERİ ÖNCEDEN İZLEMİŞ

18 Mayıs 2015’te de Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile birlikte Hürriyet gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada MİT TIR’larındaki bombaların görüntülerini izlediğini söyledi. “Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim. Dolayısıyla bunların gizlenecek bir yanı yok. Onun söylemesiyle de insani yardım olmadığı çıkıyor ortaya” sözleri gazetede yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun “İzledim” dediği görüntüler savcılığın iddianamesine göre 27 Mayıs 2015 günü Berberoğlu tarafından Can Dündar’a verildi. Görüntüler, 29 Mayıs 2015 günü Cumhuriyet’in manşetinden yayınlandı.

Bu gelişmelerin arasında hep şu iki soru kamuoyunu meşgul etti: Birincisi Enis Berberoğlu’nun verdiği iddia edilen bu görüntüleri ona kim verdi? İkincisi, Enis Berberoğlu’na veren görüntüleri kimden aldı?

EREN ERDEM DE AYNI İSMİ VERDİ

Tartışmaya o tarihte CHP içinde yer alan eski Genel Sekreter Mehmet Sevigen bir açıklamayla katıldı. Sevigen, “Adana’daki MİT TIR’ları belgelerini Enis Berberoğlu’na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi. Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan’a vermişti. Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu’na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki; ama nereden, nasıl aldınız? Bir insan kendi ülkesini şikâyet eder mi?”

Benzer bir açıklamayı CHP eski Milletvekili Eren Erdem de yapmış, MİT TIR’ları belgelerini, CHP’li Bülent Tezcan’ın kendisine verdiğini ekranlarda paylaşmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NA 10 FETÖ SORUSU

Mehmet Sevigen, MİT TIR’ları görüntülerinin Kılıçdaroğlu tarafından Bülent Tezcan’a, onun Enis Berberoğlu’na, onun da Can Dündar’a verdiğini söylüyor ve Kılıçdaroğlu’na bir soru soruyor, “Ama o görüntüleri nereden, nasıl aldınız?”

Sevigen attığı bir tweet ile iddiasını sürdürüyor, “Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Modri Meydan!”

Kılıçdaroğlu, Sevigen’in sorusuna ve hodri meydan teklifine cevap verebilir mi? Kesinlikle hayır.

Kılıçdaroğlu yalnız ona değil bu konudaki şu sorulara da cevap veremez:

1-ABD ziyaretinizde FETÖ’cülerle ne konuştunuz?

2-17/25 Aralık belge ve sahte ses kayıtlarını kimden alıp yayınladınız?

3-2014’te FETÖ’nün el konulan gazete, televizyon ve bankasına neden destek oldunuz?

4-MİT TIR’ları kumpasının görüntü ve belgelerini kim verdi?

5-FETÖ’nün “Kontrollü darbe” yalanını kimin aracılığı ile raporlaştırdınız?

6-Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğuna dair sahte istihbaratı size ilk kim söyledi?

7-“Erdoğan’ın, Baykal’ın kasetini izlerken çekilmiş görüntüleri var, ben izledim” dediniz, neden yayınlamadınız ?

8-İddia ettiğiniz, Erdoğan’ın kaseti izlerken çekilmiş görüntülerini size kim getirdi?

9-Söz verdiğiniz halde açıklamadığınız AKP’li 4 bakan ve milletvekillerinin Bylock kullanıcısı olduğuna dair bilgiyi kim getirdi?

10-İçişleri Bakanı Soylu’nun iddia ettiği gibi 15 Temmuz öncesi Pensilvanya ile görüştünüz mü?

Bunlar birkaç yıl öncesine dair sorular, güncel konulara girmiyorum bile.

Ben sordum ama Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir cevap verebileceğini sanmıyorum. Bunun bir tek nedeni vardır. Eğer FETÖ’cülerden bilgi ve belge alırsanız artık onların esiri olursunuz, Bu konuda ağzını açan olursa, FETÖ’cüler onunla ilgili bildiklerini ortaya dökerler.

Ve bu öyle bir esaret ki, FETÖ’cü KHK’lıları savunmaktan, FETÖ mensubu askeri öğrencilere sahip çıkmaya, son olarak da FETÖ’cülerin ile PKK ve yandaşlarının da çok istedikleri Terörle Mücadele Kanunu değişikliğine kadar uzanıyor.

Bu arada, Atatürk’ün partisinin adını ve kimliğini kullanıp, “demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet” kelimelerini de kenar süsü yapıyorlar."