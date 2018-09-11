Neden kabız oluyoruz?
Kabızlık genel bir tanımla büyük abdestin gecikmesi, sert, kuru ve zor bir şekilde gerçekleşmesidir.11 Eylül 2018 Salı 15:56
Çoğunlukla baş ağrısı, sinirlilik, hazımsızlık, nefeste fena koku, karında gerginlik ve şişkinlik gibi belirtiler de verir.
Oluşumunda pek çok sebep olabilir. Fakat önem sırasına göre şunları belirtmemiz mümkün:
• Yetersiz posa ve sıvı alımı
• Fiziksel hareket azlığı
• Gebelik
• Yaşlılık
• İlaçlar (antidepresanlar, antasidler, antihipertansifler..)
• Metabolik hastalıklar ( hipotroidizm, hiperkalsemi..)
KABIZLIĞI ÖNLEME YOLLARI
• Günde en az 2 litre su ve diğer sıvıları tüketmelisiniz. Sıvı büyük abdestin yumuşak kalmasına, hacim oluşturmasına yardımcı olur ve atımı kolaylaştırır.
• Kuru baklagiller, tam tahıllar ve ekmek, sebzeler ve meyveler gibi posadan zengin besinleri sık ve bol miktarda tüketin. Posa büyük abdestin hacim sağlar, kolondan geçmesini kolaylaştırır.
• Atıklar kalın barsağınızda uzun zaman kalırsa onların dışarı atılması daha güçtür. Vücut, suyu atmaya devam eder ama dışarı çıkma güçleşir.
• Fiziksel açıdan aktifliğinizi sürdürün ve yeterince dinlenin. Günlük 45 dakikalık yürüyüşlerin çok faydası olacaktır.
• Doktorunuz tavsiye etmedikçe posa hapları ve tozları ile laksatif gibi saçmalıklardan kaçının. Sabahları aç karnına yenilecek 3-4 kuru kayısı veya erik üzerine içilecek ılık bir bardak su yumuşatıcı gibi hareket eden doğal laksatiftir, rahatlamanızı sağlamaya yetecektir.
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